Moet je komend weekend naar Amsterdam? Rij terug over Utrecht!

REGIO - De komende drie weekenden verwacht de VerkeersInformatieDienst (VID) hinder door werkzaamheden aan de A4. De weg wordt vanuit Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarendsveen en Hoogmade volledig afgesloten van vrijdag 21.00 uur tot maandag 05.00 uur.

Verkeer dat vanuit Amsterdam richting Den Haag of Rotterdam wil, kan beter omrijden in de richting van Utrecht, over de A9, de A2 en de A12.Omrijden over de A44 wordt door de VID streng afgeraden. De A44 kan het verkeer vanaf de A4 niet aan, aldus de VID. Door de afsluiting zijn ook de op- en afrit Roelofarendsveen en de afrit Hoogmade dicht. Lokaal verkeer wordt omgeleid over de A44 en de N206.De afsluiting is niet alleen dit weekend. Ook in de weekenden van 6 tot 9 oktober en 13 tot 16 oktober is de weg dicht.