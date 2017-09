Brainpower 15 jaar na 'Dansplaat' op tournee door Nederland

ALPHEN AAN DEN RIJN - Vijftien jaar na het grote succes van zijn single 'Dansplaat' viert Brainpower die mijlpaal met een tournee. De Alphense rappper scoorde destijds een nummer 1-hit in Nederland en België met het lied dat op zijn tweede album 'Verschil moet er zijn' staat. Samen met een groot orkest speelt hij zijn bekendste songs, hij brengt daarnaast ook splinternieuwe muziek ten gehore.

De afgelopen jaren is Brainpower - de artiestennaam van Gert-Jan Mulder (42) - bewust een beetje in de luwte gebleven. Hij richtte zich naar eigen zeggen op 'liefdadigheidsdingen' en schreef songteksten voor onder meer Kinderen voor Kinderen, Edsilia Rombley, Eva Simons en een Japanse band. Daarnaast bleef hij 'gewoon' optreden.'Eigenlijk is mijn carrière nu volwassen aan het worden', vertelt Brainpower. 'Die is misschien 19, 20 of 25 jaar oud, dus in de bloei van zijn leven. Voor mijn gevoel ben ik nu pas op het punt dat ik echt toffe dingen kan maken. Daarom ben ik ook bezig met een nieuw Engelstalig en een Nederlandstalig album.'Maar eerst maakt hij zich op voor zijn feestelijke tournee, met negen grote shows tussen 30 september en 3 november. 'Ik ga met The Re:freshed Orchestra op tour, een 18-koppig orkest. En TLM (dj, red.) en ik zijn erbij. Daarmee doen we nieuwe arrangementen van bekende liedjes en ook nieuwe liedjes. Dat is echt superleuk.'Brainpower staat zaterdag 9 oktober in het Paard van Troje in Den Haag. Bovendien werkt hij donderdag 12 oktober met de band Orange Grove mee aan een benefiet voor de