Opbouw Minikoraal Leiden begonnen op veld sportvereniging Trigon

Foto: Emile van Aelst

LEIDEN - Het Minikoraal, het traditionele begin van het 3 oktoberfeest, zal de komende jaren op het terrein van sportvereniging Trigon gehouden worden. Maandagochtend is de organisatie begonnen met het klaarmaken van het veld.

Wegens de werkzaamheden voor de bouw van de parkeergarage, kan het Minikoraal de aankomende jaren niet op de Garenmarkt plaatsvinden. Aanstaande vrijdag worden er ongeveer 3500 kinderen verwacht die mee doen aan het Minikoraal. Met de gasten erbij zou het moeten passen maar aan de ouders wordt verzocht op de Cronesteinkade te blijven.



Ook over de veiligheid is nagedacht. De hekken rondom het veld worden weggehaald zodat iedereen het veld veilig kan betreden en verlaten. Daarnaast zijn er planken aangelegd als bruggen waardoor er meerdere in- en uitgangen zijn. Er wordt verwacht dat voor de komende twee jaar dit veld gebruikt zal worden voor het Minikoraal. De organisatie zal daar rekening mee houden.