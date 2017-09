Man gooit stenen naar auto's op A4 en moet een jaar de cel in

RIJSWIJK - Hagenaar Sherwin I. (33) moet van de rechter een jaar de cel in omdat hij in juli vorig jaar stenen naar auto's op de A4 gooide. Dat deed hij vanaf vanaf het viaduct de Bosgang in Rijswijk.

Volgens de rechter is bewezen dat de Hagenaar door het gooien van stenen een aanmerkelijk risico had genomen op verkeersongelukken met zwaargewonden. Het incident had plaats tijdens de spits, er stond geen file en de auto's reden 100 kilometer per uur.In 2005 werd er vanaf hetzelfde viaduct een stoeptegel gegooid, waardoor een 30-jarige automobiliste uit Uden overleed. Die dader kreeg toen zes jaar cel. Sindsdien zijn er hoge hekken op het viaduct geplaatst.Op 12 juli vorig jaar zag een vrouw op een scooter hoe de verwarde, in zichzelf mompelende I. een paar stenen uit een plastic tas haalde om die vervolgens over het hoge hek te gooien. Ze vielen op de vluchtstrook, auto's toeterden, maar niemand raakte gewond of erger. Ook was er geen schade aan auto's.Anders dan het Openbaar Ministerie (OM) vindt de rechtbank dat er in de zaak tegen Sherwin I. geen sprake is van poging tot doodslag, maar poging tot zware mishandeling. Mede daarom viel de opgelegde straf lager uit dan de twintig maanden cel , waarvan acht voorwaardelijk, die door het OM werden geëist tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden.De Hagenaar heeft de opgelegde celstraf al in voorarrest uitgezeten. Hij zit nu nog vast voor andere vergrijpen. Volgens de rechtbank zijn er 'aanwijzingen' dat I. een psychiatrische stoornis heeft en dat hij door stress onwenselijke acties kan ondernemen, zoals het stenen gooien.Maar een gedwongen pyschiatrische behandeling kon de rechtbank niet opleggen, omdat de verdachte niet meewerkte aan psychische rapportage. Wel gaf de rechtbank maandag aan het OM 'in overweging' om, buiten het strafrecht om, een zogenoemde rechterlijke machtiging aan te vragen voor de Hagenaar. Daarmee zou hij tijdelijk kunnen worden opgenomen in een 'gewone' psychiatrische kliniek als hij na zijn vrijlating dreigt te ontsporen.