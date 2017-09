Maat is vol voor omwonenden Amerikaanse ambassade Wassenaar

WASSENAAR - De maat is vol voor omwonenden van de nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Ze vinden dat de gemaakte afspraken met hen niet worden nagekomen en zeggen geen gehoor te vinden bij de gemeente.

'Alle veiligheidsmaatregelen zouden op eigen terrein zijn en nu blijkt dat alle veiligheidsmaatregelen getroffen worden op de openbare weg', zegt Frank Basters, voorzitter van de buurtvereniging.Enkele van de extra maatregelen die zijn getroffen zijn camera's op de openbare weg, paaltjes die de weg kunnen afsluiten bij een hoog dreigingsniveau en ook tuincentrum Bloemendaal moet plaatsmaken voor een demonstratieplek. De bewoners willen graag van de gemeente Wassenaar weten wat het voor hen betekent wanneer de paaltjes in de Waalsdorperlaan omhoog gaan. Ook zijn zij benieuwd of het tuincentrum daadwerkelijk gaat verdwijnen.'We willen graag dat de gemeente een keer luistert naar de bezwaren en zorgen van de bewoners. In plaats van te zeggen het moet maar zo', aldus Basters. 'Er wordt gewoon niet geluisterd en we zijn gewoon tien jaar lang voor de gek gehouden door het gemeentebestuur van Wassenaar.'De gemeente laat in een reactie aan Omroep West weten dat de kleine groep bewoners die zich binnen het gebied van de pollers bevindt in het geval van een hoge dreiging hun huis kunnen verlaten. Na een voertuigcontrole mogen zij het gebied binnenkomen en uitrijden. Met deze groep zal de gemeente nog in gesprek gaan. Hetzelfde geldt voor tennisclub Marlot.Wel is het volgende de gemeente zeker dat het tuincentrum Bloemendaal gaat verdwijnen. Volgens de gemeente was de huurovereenkomst van de grond al van tijdelijke duur en wordt onderhandeld over een compensatie voor het tuincentrum wanneer het eerder vertrekt. Omdat dit nog niks heeft opgeleverd is de gemeente een onteigeningsprocedure gestart.De gemeente ontkent dat het tuincentrum moet verdwijnen voor alleen een demonstratieveld. Het terrein van tuincentrum Bloemendaal wordt heringericht tot weidegebied. Een deel van dit weidegebied wordt beschikbaar gesteld voor kleine evenementen, manifestaties of demonstraties.