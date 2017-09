VVD: fiets weg uit Haagse Grote Marktstraat

DEN HAAG - De fietser moet in de toekomst weg uit de Grote Marktstraat in Den Haag. Fietsers moeten gebruik gaan maken van de Gedempte Burgwal, die daarvoor speciaal wordt ingericht. Dat mag ten koste gaan van parkeerplaatsen. Ook in de Spuistraat en de Hoogstraat worden fietsen niet langer toegestaan.

Dat staat in het verkiezingsprogramma van de Haagse VVD dat vandaag werd gepresenteerd. Het nieuwe plan is pikant omdat het programma werd geschreven door oud-wethouder Frits Huffnagel. Hij zat in het college van burgemeester en wethouders toen de plannen voor de herinrichting voor de Grote Marktstraat werden gemaakt en botste destijds hierover met zijn liberale collega Peter Smit De laatste was een groot voorstander van de fiets door de drukke winkelstraat; Huffnagel pleitte destijds al voor het omleiden ervan. Hij heeft nu alsnog zijn oude voorstel in het verkiezingsprogramma van de VVD gezet.Huffnagel en lijstrekker Boudewijn Revis erkenden vandaag tijdens de presentatie van het programma dat de VVD kiest voor een nieuwe koers. 'Modern' zegt de laatste daarover.De schrijver van het programma zegt dat de partij er duidelijk voor kiest om niet langer te proberen kiezers weg te snoepen bij de PVV. Dat leidt er onder meer toe dat de liberalen veel meer aandacht vragen voor openbaar vervoer, fiets, groen en milieu. Het hoofdstuk over duurzaamheid is zelfs uitgebreider dan dat over de lage lasten of veiligheid.Dat wil niet zeggen dat de VVD helemaal geen oog meer heeft voor de auto. Zo is er het idee om de stad na de Utrechtsebaan en Rotterdamsebaan ook een Amsterdamsebaan te geven . De N44 richting Wassenaar moet daarvoor grotendeels worden ondertunneld. Een idee dat al eerder werd geopperd, maar de liberalen willen er nu ook echt werk van maken.