Penalty's bij bekerduel FC Lisse - Hoek moeten over

LISSE - FC Lisse en HSV Hoek moeten via een nieuwe strafschoppenreeks uit gaan maken wie zich plaatst voor de tweede ronde van het KNVB Bekertoernooi. Lisse won vorige week woensdag de serie met 5-4, maar de scheidsrechter liet de strafschoppen niet in de juiste volgorde nemen.

De KNVB liet maandag weten dat woensdag 4 oktober om 21.00 uur de penaltyserie in Lisse nog eens wordt overgedaan. De winnaar neemt het in de volgende ronde op tegen Heracles Almelo.De scheidsrechter liet vorige week woensdag, na een gelijke stand in de reguliere speeltijd en verlenging, de strafschoppen volgens het zogeheten ABBA-principe nemen. Dat houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is. Dit is echter in strijd met de reglementen van de KNVB, waarin staat dat de strafschoppen om en om genomen moeten worden.