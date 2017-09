Dode in Leidse Tomatenstraat is een man

Foto: AS Media

LEIDEN - De dode die zondagavond in Leiden gevonden werd, is een man. Hij werd om 19.45 uur gevonden in een portiekwoning aan de Tomatenstraat. Het slachtoffer is om het leven gekomen door een misdrijf.

Geschreven door Sander Knura





Het slachtoffer zou niet de bewoner van het huis zijn, hij is volgens buurtbewoners aangehouden. Hoe de man precies om het leven is gebracht is niet bekendgemaakt, ook over het motief is nog niks duidelijk.



LEES OOK: Twee aanhoudingen na moord in Leiden





Na de dood van de man heeft de politie twee mannen (30 en 45) uit Leiden aangehouden. Zij zitten vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.Het slachtoffer zou niet de bewoner van het huis zijn, hij is volgens buurtbewoners aangehouden. Hoe de man precies om het leven is gebracht is niet bekendgemaakt, ook over het motief is nog niks duidelijk.