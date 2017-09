Ruiten Sjaak van der Tak acht keer ingegooid: 'Grappig'

WESTLAND - 'Je moet af en toe durven relativeren', dat zegt Sjaak van der Tak over bedreigingen tijdens zijn burgemeesterschap tijdens een Q&A van Omroep West op Facebook. Bij de burgemeester zijn acht keer de ruiten ingegooid van zijn kantoor op het gemeentehuis.

De vertrekkend burgemeester vertelde dat hij weleens bedreigd is vanuit drugscriminaliteit en noemde de bedreigingen 'grappig'. 'Ik zat altijd op de begane grond, iedereen kon mij daar zien. En acht keer zijn de ruiten ingegooid. Dat gebeurde altijd als ik er niet was', vertelt Van der Tak. 'Die kun je ook wel weer herstellen. Thuis heb ik gelukkig niets meegemaakt.'Van der Tak reageerde op veel uiteenlopende vragen van kijkers. Zo vertelde hij ook dat hij erg dankbaar is voor zijn tijd als burgemeester van het Westland. 'Dat ik dit heb mogen doen had ik nooit verwacht. Ik zeg tegen alle Westlanders: Houd die identiteit, de ondernemerschap en socialiteit.'Volgens de burgemeester werd het tijd om er na dertien jaar een punt achter te zetten. 'Het is goed dat er een nieuwe visie komt, een nieuw tijdperk.' Van der Tak vindt het geen ongelukkig moment om te vertrekken zo vlak voor de gemeenteraadverkiezingen. 'Het is juist goed dat een nieuwe raad een nieuwe burgemeester kiest.' Totdat de nieuwe burgemeester gekozen wordt, is Agnes van Ardenne waarnemend burgemeester van het Westland De hele Q&A met Sjaak van der Tak is later maandagavond terug te zien op onze site.