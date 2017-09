World Forum wint internationale prijs voor beste congrescentrum

C&IT Awards World Forum The Hague | Foto: The Hague Convention Bureau

DEN HAAG - Den Haag heeft twee C&IT-awards gewonnen als een van de beste zakelijke bestemmingen ter wereld. World Forum The Hague won de prijs Best Overseas Conference Venue, oftewel het beste congrescentrum. Den Haag werd in combinatie met Rotterdam bestempeld als beste zakelijke evenementlocatie.





De awards werden uitgereikt door Conference & Incentives Travel Magazine in Londen. Andere genomineerde bestemmingen voor de award waren Barcelona, Berlijn, Dublin en Malta. 'We zijn ontzettend trots', zegt Nienke van der Malen, directeur van The Hague Convention Bureau, de organisatie die als doel heeft om Den Haag te promoten als zakelijke bestemming.'In de afgelopen twee jaar hebben we enorme stappen gemaakt om Den Haag op de kaart te zetten als congreslocatie door een sterk netwerk op te bouwen, hard te werken aan de naamsbekendheid van de stad en door de stad op verfrissende en aantrekkelijke wijze te positioneren.'