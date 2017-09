FC Lisse overweegt hoger beroep KNVB vanwege nieuwe penaltyserie

Blijdschap bij FC Lisse na de bekerwinst op Hoek. (Foto: Orange Pictures)

LISSE - Voorzitter Leon Annokkee van FC Lisse overweegt in beroep te gaan tegen het besluit van de KNVB om de penaltyserie tijdens de bekerwedstrijd tussen FC Lisse en HSV Hoek opnieuw te doen. De bond besloot hiertoe omdat de scheidsrechter de strafschoppenserie niet in de juiste volgorde had laten nemen.





Verder reageerde de voorzitter niet verbaasd op het besluit van de KNVB: 'Het past precies bij de poppenkast van de KNVB. Normaal is de scheidsrechter de baas. En nu opeens niet.'



De KNVB liet eerder maandag weten dat woensdag 4 oktober om 21.00 uur



FC Lisse wil dinsdag eerst de onderbouwing van de KNVB bestuderen en juridisch advies inwinnen, voordat het mogelijk besluit om de uitspraak aan te vechten. Volgens Annokkee heeft het besluit mogelijk financieel grote gevolgen voor FC Lisse.Verder reageerde de voorzitter niet verbaasd op het besluit van de KNVB: 'Het past precies bij de poppenkast van de KNVB. Normaal is de scheidsrechter de baas. En nu opeens niet.'De KNVB liet eerder maandag weten dat woensdag 4 oktober om 21.00 uur de penaltyserie in Lisse opnieuw wordt gedaan . De winnaar treft dan Heracles Almelo in de volgende ronde.