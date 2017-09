West Wekker: FC Lisse overweegt hoger beroep en burgemeester Van der Tak over ingegooide ruiten

DEN HAAG - Goedemorgen! FC Lisse overweegt om in hoger beroep te gaan tegen het besluit om de penaltyserie van de bekerwedstrijd tussen FC Lisse en HSV Hoek opnieuw te doen en Sjaak van der Tak werd als burgemeester bedreigd. Dat en meer lees je in de West Wekker!

Voorzitter Leon Annokkee van FC Lisse overweegt in beroep te gaan tegen het besluit van de KNVB om de penaltyserie opnieuw te doen. De bond besloot hiertoe omdat de scheidsrechter de strafschoppenserie niet in de juiste volgorde had laten nemen.Vertrekkend burgemeester Sjaak van der Tak (Westland) laat tijdens een Q&A op de Facebookpagina van Omroep West weten dat hij wel eens is bedreigd. In totaal zijn acht keer de ruiten ingegooid. Ook sprak hij zich duidelijk uit over zijn opvolger: 'Ik hoop absoluut op een vrouw'. |De fietser moet in de toekomst weg uit de Grote Marktstraat in Den Haag. Fietsers moeten gebruik gaan maken van de Gedempte Burgwal, die daarvoor speciaal wordt ingericht. Dat wil de Haagse VVD.De maat is vol voor omwonenden van de nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Ze vinden dat de gemaakte afspraken met hen niet worden nagekomen en zeggen geen gehoor te vinden bij de gemeente.Dinsdag start opnieuw met wat mist of laaghangende bewolking, daarna is de zon regelmatig te zien. Ook is er een kleine kans op een bui. Het wordt ongeveer 18 graden.Elke dinsdag misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp bij het oplossen van misdrijven. Deze week: beelden van overval van supermarkt Hoogvliet in Rijswijk en duidelijke beelden van een man die afrekent met een gestolen pinpas. Vanaf 17.00 uur op TV West.