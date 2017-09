Hoek: 'Wij kunnen alleen maar winnen'

Martin van Eeuwijk aan de bal tijdens FC Lisse - Hoek. (Foto: Orange Pictures)

LISSE - De penaltysoap van Hoek en FC Lisse: je zou er bijna een tv-serie van kunnen maken. Bij de maandagavondtraining van de hoofdklasser in Hoek was het volgens Omroep Zeeland het belangrijkste gespreksonderwerp op het sportpark. 'Wij kunnen alleen maar winnen.'

Doelman Jordi de Jonghe, die vorige week één strafschop stopte van FC Lisse, noemt de beslissing van de KNVB om de strafschoppen over te laten nemen een herkansing. 'Op basis van de wedstrijd vond ik al dat wij verdienden te winnen. Penalties overdoen is voor zowel een keeper als een speler niet makkelijk.' De Jonghe verwacht volgende week nog een keer te trainen op strafschoppen. 'Al blijft het een loterij, maar het zou toch geweldig zijn als we toch nog winnen van Lisse.'



Jan Mieras, voorzitter van de supportersvereniging van de tegenstander van FC Lisse, merkte al dat veel animo onder de supporters is om Hoek in Lisse te ondersteunen. 'Ik heb al diverse mailtjes gekregen met de vraag of er weer een extra bus naar Lisse gaat rijden.' Mieras denkt dat ook dat er volgende week woensdag (wanneer de nieuwe strafschoppenreeks gepland staat) veel Hoekenezen zullen afreizen naar Zuid-Holland. 'Ik had er niet op gerekend, maar het kan voor ons nog leuk worden. De druk ligt bij Lisse.'