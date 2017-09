Vol theater voor presentatie rapport over Haagse Schilderswijk

DEN HAAG - Midden in de Haagse Schilderswijk is het rapport 'geboren en getuige' in de Schilderswijk gepresenteerd. Een wijkagent van Bureau Hoefkade, kreeg het eerste exemplaar overhandigd van het 150 pagina dikke rapport van de Haagse Hogeschool. Het beschrijft de relatie van de jongeren met de politie, en het wantrouwen.

De zaal van theater De Vaillant is maandagavond goed gevuld. Rijen stoelen staan in een ring rond de presentatie-arena. De dj draait de rapklassieker 'Sound of Da Police'.In de zaal flink wat Haagse raadsleden, tussen de tien en twintig agenten, chefs en medewerkers van de politie. Ook bekende activist Quincy Gario, DENK-kamerlid Farid Azarkan en Jasmina Haifi, oud-voorzitter van het Actiecomité Herstel van Vertrouwen zijn vanavond naar Den Haag gekomen. Wat verschillende bezoekers opvalt, is dat er weinig jongeren waren.De presentatie van het rapport door onderzoekster Corina Duijndam wordt afgewisseld met een voordracht van 'Dean Arma', Schilderswijker en 'spoken word artist.' Arma draagt de verhalen voor van de jongeren die in het rapport staan: 'je voelt je soms machteloos', concludeert één van.Het grootste deel van de avond wordt er gediscussieerd. De aanwezige politie in de zaal moet zich verantwoorden voor het gedrag van de het hele korps. Het gaat over de dood van Mitch Henriquez, klachten over het niet opnemen van aangiftes, etnisch profileren en de controles van identiteitsbewijzen.Districtschef van de Haagse politie Michel de Roos, geeft toe dat er in het verleden 'te veel mensen aan de kant werden gezet', voor zo'n controle. Maar dat de politie nu heel hard werk aan 'bewustwording' en de 'grondhouding van de politieman' om te zorgen dat dat niet meer fout gaat. Zo lopen nieuwe agenten in de wijk een aantal dagen mee met een wijkagent.Omdat de avond 'een hele constructieve' moet zijn wordt er ook gesproken over oplossingen. Zo pleiten verschillende aanwezigen voor een digitaal stopformulier, waarop de politie de aanleiding voor een staandehouding invult. Ook worden de jongeren uit de wijk opgeroepen om zelf bij de politie te gaan.