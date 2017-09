Hardleerse automobiliste voor zesde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

NOORDWIJK - Een vrouw moest maandagavond haar auto inleveren in Noordwijk. Ze reed rond, terwijl ze geen rijbewijs heeft. Het was al de zesde keer in vijf jaar tijd dat de vrouw hierop werd betrapt.





De officier van justitie zal nu bepalen wat er met de auto gebeurt en wat de gevolgen voor de bestuurster zijn.



