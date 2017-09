Waarschuwing voor mistbanken: 'Ze kunnen plaatselijk verkeersbelemmerend zijn'

DEN HAAG - Automobilisten moeten dinsdagochtend oppassen voor mistbanken. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

De mistbanken komen vooral voor in het midden en zuiden van het land. 'Ze kunnen plaatselijk verkeersbelemmerend zijn', waarschuwt het KNMI.Na het optrekken van de mist, wordt het een aangename dag . We krijgen de zon regelmatig te zien, al is er later ook een kleine kans op een bui. Bij een wind uit het oosten of zuidoosten wordt het 18 graden.