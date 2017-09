'Overnemen strafschoppen een vervelende, maar logische beslissing'

LISSE - De fout die scheidsrechter Marc Nagtegaal vorige week woensdag maakte tijdens het bekerduel van de amateurvoetballers van FC Lisse tegen het Zeeuwse Hoek is 'menselijk'. Dat benadrukt KNVB-woordvoerder Daan Schippers. De voetbalbond heeft bepaald dat de penaltyserie moet worden overgedaan. Hij snapt dat Lisse - dat de vorige reeks won - zich benadeeld voelt. 'Maar we zijn genoodzaakt dit zo op te lossen.'

FC Lisse-Hoek eindigde na de reguliere speeltijd en de verlenging in 2-2. Daarom moesten penalty's de beslissing brengen.'De scheidsrechter heeft die laten nemen volgens het ABBA-systeem - dit houdt in dat het ene team begint en vervolgens het andere team twee keer achter elkaar aan de beurt is - maar dat staat niet in onze spelregels', legt Schipper uit. 'Hier wordt wel mee geëxperimenteerd door de Europese voetbalbond UEFA en de wereldvoetbalbond FIFA. Misschien dat dit daardoor in het hoofd van de scheidsrechter zat. Maar dus is het geen geldige strafschoppenreeks geweest.'De KNVB-woordvoerder spreekt van 'een heel vervelende situatie' en hij snapt dat FC Lisse - dat zich benadeeld voelt. 'Maar we zijn genoodzaakt het zo op te lossen.'Het overnemen van de strafschoppen gebeurt volgende week woensdag. 'We hebben dit een week uitgesteld, zodat spelers zich hierop kunnen voorbereiden en de mogelijkheid hebben om vrij te nemen.' Om de clubs tegemoet te komen, neemt de KNVB neemt de reis- en arbitragekosten volgende week op zich.Voorzitter Leon Annokee van FC Lisse schakelt een jurist in om te bekijken of er beroep mogelijk is tegen het besluit van de KNVB. 'Dat ben ik verplicht naar onze spelers toe', legt hij uit. Hij zet openlijk vraagtekens bij de gekozen 'oplossing' . 'Zo kan elke beslissing van een scheidsrechter voortaan worden aangevochten. Volgens mij is dan het hek van de dam.'