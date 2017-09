Man mishandelt supermarktmedewerker en hitst hond op: 18 maanden cel geëist

DEN HAAG - Voor het mishandelen van een supermarktmedewerker in Den Haag is achttien maanden cel geëist tegen een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De man was de buurtsuper aan de Loosduinsekade 9 juni binnengekomen met zijn hond. Toen de medewerker vroeg of de hond buiten kon blijven wachten, gaf verdachte hem een klap in het gezicht. Die was zo hard, dat de supermarktmedewerker op de grond viel. De medewerker kreeg daarna nog meer klappen en schoppen tegen zijn hoofd en lijf.De verdachte spoorde ook zijn hond aan om de man te bijten. Om zijn gezicht te beschermen, probeerde het slachtoffer de hond van zich af te duwen. Hierbij liep hij bijtwonden op aan zijn armen en benen.Vervolgens trok de verdachte de kassa van de toonbank. Toen die op de grond viel, sprong de lade open. Hij graaide daarop een flink geldbedrag uit de kassa. Daarna verliet hij met zijn hond de winkel, stapte hij in een auto en reed hij weg.Hij werd later opgepakt, na een verkeersovertreding. De hond van verdachte is in beslag genomen.Verdachte zou in 2016 ook zijn ex-vriendin hebben gestalkt en mishandeld. Die zaak is tijdens de zitting ook behandeld en dit is meegewogen in de strafeis van achttien maanden gevangenisstraf.