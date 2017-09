Vijf hoogtepunten uit de carrière van jarige job Dick Advocaat

DEN HAAG - Dick Advocaat blaast deze woensdag zeventig kaarsjes uit. Dit heuglijke feit kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom vijf hoogtepunten uit de carrière van de Haagse coach.

Het Nederlands elftal zat rond 2002 in een dipje. Het grote Oranje kwalificeerde zich onder Louis van Gaal niet voor het wereldkampioenschap voetbal in Japan en Zuid-Korea. Advocaat volgde hem op en moest er voor zorgen dat ons land niet voor de tweede keer een eindtoernooi miste. Via twee play-offwedstrijden tegen Schotland (0-1 verlies, 6-0 winst) werd het Europees Kampioenschap bereikt. In Portugal speelde Oranje de befaamde wedstrijd tegen Tsjechië, waarbij de 'kleine generaal' zijn befaamde wissel toepaste. Nadat uitblinker Arjen Robben bij een 2-0 voorsprong werd gewisseld voor Paul Bosvelt, verloor het Nederlands elftal alsnog 3-2. Toch bereikte het team de halve finale, waarin Portugal met 2-1 te sterk bleek.Na avonturen in Duitsland (Borussia Mönchengladbach), de Verenigde Arabische Emiraten en Zuid-Korea, ging Advocaat aan de slag bij FK Zenit Sint-Petersburg. Het zou één van zijn meest succesvolle periodes als coach zijn. Zo werd hij in november 2007 landskampioen in Rusland. Maar het absolute hoogtepunt was de verovering van de UEFA Cup. In de finale versloeg zijn team Glasgow Rangers, de oude ploeg van Advocaat. Daarnaast won hij ook nog de Europese Supercup, door met 2-1 te winnen van Champions League-winnaar Manchester United.Op 16 oktober 2013 werd bekendgemaakt dat Advocaat de ontslagen Gert-Jan Verbeek bij AZ opvolgde. In dat jaar bereikte hij met de Alkmaarders de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. Zijn grootste prestatie dat seizoen was echter het bereiken van de kwartfinale van de Europa League. Hierin bleek het Portugese Benfica over twee wedstrijden net te sterk (0-1 en 0-2).De Haagse trainer wilde graag één keer aan de slag gaan in de Premier League. In het seizoen 2014-2015 kwam die kans. Sunderland verkeerde in acuut degradatiegevaar en ontsloeg daarom Gustavo Poyes. Advocaat werd binnengehaald en onder zijn leiding haalde Sunderland genoeg punten om niet te degraderen.Feyenoord verkeerde twee seizoenen geleden in zwaar weer. De Rotterdammers verloren onder de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst vanaf december 2015 zeven competitiewedstrijden op rij. In februari kreeg Van Bronckhorst daarom de hulp van Advocaat, die hem als vriendendienst achter de schermen ging adviseren en ondersteunen. Sindsdien verloor Feyenoord geen wedstrijd meer en won de ploeg de KNVB-beker, door FC Utrecht in de finale met 2-1 te verslaan