Lachen bij de kaakchirurg in HMC Bronovo

DEN HAAG - Mensen die bang zijn voor de tandarts - en dus nog banger voor de kaakchirurg - kunnen voortaan bij het Haagse ziekenhuis HMC Bronovo terecht voor een kaakchirurgische behandeling met lachgas. Tot nu toe werden zeer bange patiënten volledig onder narcose gebracht.

'Lachgas is een goed en snel alternatief', vertelt kaakchirurg Sandy Hundepool'. 'Het maakt je ontspannen, alles gaat een beetje langs je heen, maar je blijft wel aanspreekbaar. Als de behandeling is afgerond, is het lachgas binnen enkele minuten je lichaam weer uit en voel je je weer als voorheen.'De behandelmethode wordt vooral gebruikt bij kinderen die erg bang zijn en bij ouderen die de behandeling (tijdelijk) niet aan kunnen. Ook kan lachgas helpen een sterke kokhalsneiging te verminderen.Bij Bronovo is er maar één arts die het lachgas mag toedienen op de polikliniek kaakchirurgie. Daarnaast zijn twee assistentes opgeleid om erbij te helpen. De betreffende behandelkamer voldoet aan alle richtlijnen die zijn gesteld aan het werken met lachgas. Het Haagse ziekenhuis laat weten dat de belangstelling voor lachgas-behandelingen heel groot is, tot nu toe kon je alleen bij een ziekenhuis in Stadskanaal, in Groningen, terecht.