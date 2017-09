'I'm back': beroemd Haags restaurant Bistrot De La Place heropent morgen

DEN HAAG - Na maanden van voorbereiding heropent de beroemde Haagse Bistrot De La Place morgen (woensdag) de deuren. Jarenlang was het restaurant gevestigd aan de Plaats, morgen wordt de nieuwe locatie aan de Maliestraat in gebruik genomen. Eigenaar Marc Cruellas kan niet wachten: 'I'm back.'

De hele gang van zaken kwam begin dit jaar aan als een mokerslag bij Cruellas. Na 22 jaar op de Plaats moest hij de deuren van zijn etabilissement sluiten. Destijds verklaarde hij dat de sluiting hem zwaar viel: 'Het is serieus elke dag janken ', vertelde hij destijds. Hoge huur en stijgende personeelskosten deden het restaurant, waar menig politicus geheime deals sloot en ambassadeurs en diplomaten de deur plat liepen, de das om. Cruellas beloofde dat hij snel terug zou komen. En die belofte deed hij ook gestand: in de zomer maakte hij bekend zijn zaak, op kleinere schaal, te heropenen aan de Maliestraat . Bij de Denneweg, en vlak achter hotel Des Indes, onder de naam 'Bistrot Deux La Place'.'Het is echt een prachtige plek', vertelde hij in augustus. Hoewel minder prominent dan aan de Plaats, kondigde hij aan er vertrouwen in te hebben. 'Hier speelt weer die Franse kapsones', zei de patron. 'Ik denk dat ik na 22 jaar ondernemen mijn gasten ken. Dus ik hoef niet aan een drukke straat te zitten. Mijn gasten kennen de weg, als ze er straks één keer zijn geweest dan weten ze het. Dus een drukke of bekende straat was voor mij geen issue.'Morgen is dus het 'moment suprême'. De horeca-ondernemer is er bijna klaar voor. 'Alles is binnen. De meubels staan erin, de piano is gerarriveerd, de markies is vanochtend opgehangen en ook de toiletten zijn klaar', vertelt hij aan Omroep West. 'Nu moeten we nog verder gaan met schoonmaken en natuurlijk de wijnklimaatkast vullen. Allemaal samen met mijn lieve vrouw Karin.'Zenuwachtig is hij niet. Weer die Franse 'arrogantie'? 'Nee hoor, waarom zou ik zenuwachtig zijn?', zegt hij. 'Ik doe dit al 40 jaar. Het nieuwe restaurant is als een oester, de schaal is hetzelfde alleen de nieuwe parel zit erin.' Kleine opstartproblemen zijn er natuurlijk ook. 'Mensen kunnen voorlopig nog niet pinnen of met hun creditcard betalen', vertelt Cruellas. 'Ik ben al vier weken bezig, gedoe met de Rabobank enzo. Maar er wordt aan gewerkt.' Ondertussen stromen de eerste reserveringen al binnen. 'Vanochtend in twee uur tijd al veertien', glundert hij.Een officiële opening is er morgen nog niet. Cruellas: 'Nee, dat doen we pas in januari. Het is de komende maanden erg druk. Het wildseizoen begint nu, dan in november de Beaujolais nouveau, dan de kerst en daarna gaan we een weekje dicht. Even de batterij opladen. De officiële opening gaan we op een zondag in januari doen.'Op die manier wil hij ook zijn keukenéquipe een beetje rust gunnen. 'Na al die maanden is iedereen moe, ook in de keuken. Als ze dan voor een paar honderd mensen hapjes moeten maken, dat vind ik niet verstandig. Ik heb super personeel, ze hebben er zin in. Maar teveel 'ooi op je vork' is geen goed idee', klinkt het met een typisch Franse tongval. 'Eerst maar eens morgen. Om twaalf uur doe ik de deur voor het eerst open, tijdens de lunch. Ik kan niet wachten. Ik bén er', zegt Cruellas hoorbaar opgelucht.