Lijsttrekker Leidschendam-Voorburg gaat los

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Het is nog een half jaar tot de gemeenteraadsverkiezingen, maar de campagnes zijn bij sommige partijen al in volle gang. Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg presenteerde de lijsttrekker deze week op een wel heel ludieke manier. De partij maakte een hilarische filmtrailer, compleet met dramatische muziek.

In de video zien we lijsttrekker Hans Peter Klazenga. Als een held loopt hij door de gemeente, begeleid door teksten als 'Een man, met een missie'.Maar halverwege de video volgt er een plottwist. Klazenga trekt de stekker uit de gelikte commercial: 'Dit is niet Gemeentebelangen, doe effe normaal man! ' De lijsttrekker zet vervolgens uiteen waar de partij voor staat. 'Het gaat niet om de lijsttrekker, maar om u!' Het filmpje is inmiddels al een paar duizend keer bekeken.