Na gedoe om strafschoppen Lisse-Hoek: wat is het voordeel van het ABBA-systeem bij penalty's?

LISSE - Door een fout van scheidsrechter Marc Nagtegaal moet de penaltyserie tussen FC Lisse en het Zeeuwse Hoek worden overgedaan. De leidsman besloot tijdens de strafschoppen het ABBA-systeem toe te passen. Maar waar gaat het precies over? Vijf vragen en antwoorden over dit nieuwe systeem.

Om maar eerst een misverstand uit de wereld te helpen: het systeem heeft niets met de Zweedse popgroep te maken. De letters A en B staan voor team A en team B. Volgens het ABBA-systeem neemt eerst team A één penalty, daarna team B twee penalty’s, vervolgens team A weer twee penalty's et cetera. In het 'normale' systeem worden de penalty's om en om genomen. Dus eerst neemt team A één penalty, dan team B één, vervolgens team A weer één et cetera.De huidige strafschoppenmethode ligt al enige tijd. Volgens onderzoek van de London School of Economics and Political Science wint in 60 procent van de gevallen het team dat de strafschoppenserie begint. Dit zou komen door de psychologische druk van de tweede strafschoppennemer. Als team A zijn penalty namelijk binnenschiet, moet Team B de penalty scoren om niet achter de feiten aan te lopen.Inhoudt FIFA een aantal regels tegen het licht. Zo onderzoekt de wereldvoetbalbond onder andere of de strafschoppenseries eerlijker gemaakt kunnen worden. Daarom is er tijdens de UEFA Euro Cup onder 17 en 19 al geëxperimenteerd met het ABBA-systeem. En op dit moment wordt het ook toegepast bij het WK onder 20. In Nederland zijn we nog niet zover. De KNVB laat het gebruik ervan nog niet toe.FC Lisse en Hoek speelden vorige week woensdag het bekerduel in de eerste ronde van de KNVB Beker. Na de reguliere speeltijd en de verlenging stond er 2-2 op het scorebord. Daarom moesten penalty's de beslissing brengen. De exacte reden is nog onbekend, maar de dienstdoende scheidsrechter Nagtegaal besloot het ABBA-systeem toe te passen . Hierbij vond Hoek al in de eerste bekerronde zijnDe KNVB ontving niet lang na de wedstrijd een-signaal van de Zeeuwen. Hoek was het absoluut niet eens met de beslissing van de scheidsrechter om de strafschoppen op deze manier te laten nemen en tekende protest aan. De KNVB belde ) op haar beurt met Nagtegaal en beide clubs om de verklaringen op te nemen. Maandag besloot de voetbalbond – tot ongenoegen van FC Lisse – dat de strafschoppenreeks opnieuw moeten worden genomen volgens de reguliere methode. Dit gebeurt woensdag 4 oktober om 21.00 uur in Lisse.