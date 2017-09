'Duw jonge zeehondjes niet terug de zee in'

REGIO - De dierenambulance en zeehondenopvang Aseal hebben het momenteel erg druk met zeehondjes die verzwakt met een longaandoening bij de Haagse kust aanspoelen. 'Wanneer mensen de diertjes op het strand zien liggen willen ze graag helpen. En dat kan weleens misgaan', waarschuwt Dierenambulance de Wijs in Den Haag.

'Onlangs gebeurde het dat een zeehondje terug in zee geduwd werd door omstanders. De dieren verdrinken dan, omdat ze door hun longaandoening niet meer kunnen zwemmen', aldus de dierenambulance.'De zeehondjes zijn ergens in juni geboren en na drie maanden zegt de moeder: Zoek het zelf uit', legt Jaap van der Hiele van Aseal uit. 'Vaak hebben de dieren dan te weinig voeding gehad waardoor ze eerder longworm krijgen. Je kunt dat vergelijken met longontsteking en dat maakt de beestjes zwak.''Mocht je een zeehondje zien dat op de kust ligt en verzwakt is, bel dan de zeehondenopvang of de dierenambulance', aldus de dierenambulance.