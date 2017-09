Kiki Bertens druipt af in tweede ronde Wuhan

Kiki Bertens baalt (foto: Orange Pictures)

WATERINGEN - Kiki Bertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het WTA-tennistoernooi in het Chinese Wuhan. De Wateringse verloor dinsdag in twee sets van de Amerikaanse Varvara Lepchenko.





In de eerste set moest Bertens bij een stand van 4-4 en 40-40 een pijnlijke linkerenkel laten behandelen. Ze speelde met een tape om het gewricht verder, maar gaf daarna wel de set prijs. In het tweede bedrijf kwam Bertens 2-0 voor, maar daarna begon het verval. Lepchenko won vier games op rij en gaf die voorsprong niet meer uit handen.

Bertens leek in Wuhan weer wat van haar oude vorm te hebben teruggevonden. Ze stond voor het eerst sinds half augustus weer in de tweede ronde na een duidelijke zege op de Roemeense Monica Niculescu (6-2 en 6-1). Tegen Lepchenko kwam het er echter niet uit.