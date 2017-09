ADO-directeur Manders weet niets van steekpenningen: 'Nooit geld overgemaakt naar Spanje'

DEN HAAG - De namen van Wang Hui en ADO Den Haag zijn opgedoken in het corruptieonderzoek rond Angel Maria Villar, de opgepakte voorzitter van de Spaanse voetbalbond. De Spaanse krant El Pais schrijft dat Wang, eigenaar van ADO Den Haag, via de Haagse club steekpenningen heeft overgemaakt naar Spanje.

De Unidad Central Operativa beschikt over tapes van telefoongesprekken tussen vier prominenten uit de Spaanse sportwereld uit mei 2017 waarin wordt gesteld dat 'Chinezen' die ADO Den Haag hebben gekocht via de Eredivisie-club geld hebben overgemaakt, aldus de krant . Het gaat om een bedrag in totaal 1,25 miljoen euro, overgemaakt in termijnen. De samenwerking die vervolgens getekend werd loopt voor vier jaar met de optie op nog een jaar.'Honderd procent onzin', reageert ADO-directeur Mattijs Manders tegenover Omroep West. 'ADO zal nooit op verzoek van derden geld overmaken naar andere rekeningen. Zelfs als Wang dat als eigenaar van ADO via de club zou hebben gedaan, dan hadden wij dat geweten. Een bedrag van 1,25 miljoen euro wordt niet ongemerkt overgemaakt'.'Ik zal Wang om een reactie vragen op dit verhaal', vervolgt Manders. 'Wij hebben niets te verbergen, mocht er een onderzoek komen dan zijn ze welkom om alle boeken van ADO in te zien'.Uit het artikel in El Pais wordt niet duidelijk waarom United Vansen, het bedrijf van Wang dat grootaandeelhouder is van ADO, het geld zou hebben overgemaakt. Wang is ook bijzonder actief in het organiseren van sportevenementen in China en mogelijk dat de Spaanse bond na de steekpenningen via hem zaken zou gaan doen met hem.De onderzoekers stellen in hun rapport dat het 'vreemd is dat geld via een Nederlands team moet worden overgemaakt'. De telefoongesprekken waaruit de informatie is achterhaald werden gevoerd door Juna Padron (vice-president van economische zaken van de voetbalbond), diens dochter Maria (die 30.000 euro aan contanten uit China zou hebben aangenomen), de regionale voorzitter van Tenerife Ramon Hernandez Baussou en Alejandro Blanco, voorzitter van het Spaanse Olympisch Comité.