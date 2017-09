Mannen stelen tas uit hotellobby tijdens het inchecken

DEN HAAG - Een vervelend begin van hun verblijf in Den Haag voor een echtpaar uit Noord-Brabant: tijdens het inchecken in het hotel wordt één van hun tassen gestolen. Op camerabeelden is duidelijk te zien hoe weinig tijd de dieven nodig hebben om hun slag te slaan.

Het echtpaar is op zaterdag 3 juni bij het Hampshire Hotel aan de Bezuidenhoutseweg. Ze staan bij de receptie om in te checken en hebben hun bagage achter zich neergezet. Op dat moment lopen twee mannen langs de lobby. Ze werpen een blik naar binnen en zien dan blijkbaar dat er even niet op de koffers en tassen wordt gelet. Ze lopen vervolgens de lobby in.Eén van hen houdt de boel in de gaten, terwijl de ander meteen één van de tassen van het echtpaar pakt. Binnen een paar seconden zijn ze weer buiten. Uiteraard wil de recherche weten wie de mannen zijn, maar de aan de hand van de beelden wil de politie ook waarschuwen voor deze manier van diefstal. Houd uw persoonlijke spullen altijd goed in de gaten.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem