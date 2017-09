Portemonnee gestolen van bijrijdersstoel van auto

De verdachte. Beeld: Politie

DEN HAAG - De eigenaar van een bedrijf in Den Haag is zo druk met in- en uitladen van zijn auto, dat hij niet doorheeft dat iemand zijn portemonnee steelt. Die ligt op de bijrijdersstoel. Later wordt er contactloos betaald met zijn pinpas.

Geschreven door Team West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 26 september.



Een man doet die transactie op zaterdag 3 juni bij het Texaco tankstation aan de Laan in Den Haag. Bij binnenkomst is hij duidelijk in beeld gebracht.



Herkent u hem?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul het digitale tipformulier in op

