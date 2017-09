Tas gestolen van klant Bijenkorf Den Haag

DEN HAAG - Een klant van de Bijenkorf in Den Haag laat tijdens het winkelen per ongeluk haar tas staan. Twee vrouwen zien dat en nemen de tas mee.

De diefstal vindt plaats op donderdag 20 april in de winkel aan de Wagenstraat in Den Haag. Twee vrouwen zien de onbeheerde tas staan en nemen hem mee een pashokje in. Even later komen ze eruit zonder tas. Mogelijk hebben ze die op dat moment ergens verstopt, want hij wordt niet teruggevonden.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem