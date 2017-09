Winkeldief Leidschendam beukt 79-jarige vrouw omver op zijn vlucht

LEIDSCHENDAM - Een betrapte winkeldief wil zo graag uit handen van de politie blijven, dat hij op zijn vlucht een 79-jarige vrouw omver loopt. De vrouw valt hard op de grond, maar raakt niet gewond. De verdachte is vastgelegd op camerabeelden van twee winkels in winkelcentrum Leidschenhage in Leidschendam.

Op donderdag 18 augustus is een beveiliger aan het werk in het winkelcentrum. Hij draagt normale kleding en is niet herkenbaar als beveiliger. Hij ziet een man lopen die zich opvallend gedraagt en besluit om hem te volgen. De man gaat naar binnen bij het Kruidvat en komt even later naar buiten zonder iets te kopen. Uit camerabeelden zal later blijken dat hij op dat moment nog niets heeft gestolen.Vervolgens loopt de man naar de Blokker en de beveiliger blijft hem op afstand volgen. Hij ziet dan dat de man spullen in zijn tas stopt en die niet afrekent. Later blijkt het te gaan om twee elektrische tandenborstels en doosjes met opzetborstels. De beveiliger neemt contact op met de politie en blijft de man volgen. Hij loopt richting de bushalte aan de Burgemeester Banninglaan.Op dat moment komt de politie aanrijden en zodra de verdachte hen ziet, zet hij het op een rennen. Een 79-jarige vrouw loopt samen met haar man over de Dobbelaan. Ze wordt uit het niets omver gelopen door de vluchtende verdachte. Ze valt tegen haar man aan en komt hard op de grond terecht. Omdat ze met haar hoofd op het gras valt, loopt ze vrijwel geen letsel op. De winkeldief rent door en helaas lukt het de agenten niet om hem aan te houden.Het gaat om een man met een donkere huidskleur. Hij is ongeveer 1.85 meter lang en heeft een breed postuur. Hij was gekleed in een zwart regenjack met iets wits aan de voorzijde bij de rits en op de mouwen. Dat lijken een soort merkjes. Hij droeg een zwart petje, een zwarte joggingbroek en zwarte sportschoenen met witte randen langs de zolen. Verder had hij een zwarte rugzak op zijn rug met een lichte opdruk.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem