Gewapende en gemaskerde overvallers slaan toe bij Chinees restaurant Den Haag

DEN HAAG - De eigenaren van restaurant Shanghai aan de Laan van Wateringseveld in Den Haag krijgen de schrik van hun leven als er plotseling twee overvallers in hun zaak staan. Omdat er geen bewakingsbeelden zijn, is de politie dringend op zoek naar getuigen van de overval.

Op zaterdagavond 2 september rond 22.00 uur wil de eigenaar het restaurant gaan sluiten. Op dat moment komen de mannen binnen. Ze hebben allebei een vuurwapen bij zich en ook heeft één van hen een mes. Ze bedreigen de eigenaar en zijn vrouw en roepen ‘money, money, money’.Het slachtoffer haalt wat briefgeld uit de kassa en stopt dat in een plastic tas die de overvallers bij zich hebben. Als hij merkt dat zijn vrouw flink wordt bedreigt, geeft hij ze meer geld. Uiteindelijk vertrekken de twee richting de tramhalte aan de andere kant van de rotonde voor het restaurant. Vanuit die richting komt een zwarte Seat aanrijden. Vermoedelijk stappen de overvallers in die auto.Eén van de mannen heeft een slank postuur en is tussen de 1.75 en 1.80 meter lang. De ander was iets kleiner, ongeveer 1.70 meter. Beide mannen hadden hun gezicht volledig bedekt dus er is geen huidskleur gezien. Verder droegen ze zwarte kleding en een capuchon.De politie is op zoek naar getuigen die de mannen voor, tijdens of na de overval hebben gezien. Daarnaast komt de recherche graag in contact met een aantal specifieke getuigen. Dat gaat om een groep 8 personen die kort voor de overval zijn vertrokken en om een vrouw die eten afhaalde. Vlak daarna kwamen de mannen binnen. Mogelijk hebben de klanten ze buiten nog gezien.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem