Dorpspomp uit 1629 is verplaatst

NAALDWIJK - Het Wilhelminaplein in Naaldwijk gaat grondig op de schop en daarom wordt de eeuwen oude dorpspomp verplaatst naar het midden van het plein. Met een gewicht van ca. 12.000 kilo is voor de verplaatsing van deze monumentale dorpspomp uit 1629 onder andere een grote 160 tons telescoopkraan ingezet.

‘In het begin van de 20e eeuw functioneerde de dorpspomp als noodwatervoorziening in droge tijden. Lange tijd is de pomp niet in gebruik geweest. In de nieuwe inrichting van het Wilhelminaplein krijgt de pomp een watertoevoer, waardoor hij weer gebruikt kan worden,’ zegt Peter Smit, gemeente archivaris van het Historisch Archief.‘We zijn lang bezig geweest met de voorbereidende werkzaamheden,' vertelt Henri Jansen, projectleider van de herinrichting Wilhelminaplein. 'We zijn nog wel wat vreemde dingen tegen gekomen tijdens de graafwerkzaamheden.''Zo vonden we in de buurt van de kerk zeker 30 skeletten , dan sta je wel even raar te kijken,' aldus Jansen.Wanneer alles volgens planning verloopt is de herinrichting van het Wilhelminaplein in Naaldwijk in december dit jaar klaar.