Grote politieactie tegen motorclub Satudarah, ook bij ons in de buurt

REGIO - De politie heeft bij een onderzoek naar motorclub Satudarah dinsdag invallen gedaan bij 22 woningen, bedrijfspanden en garageboxen, onder meer in Zoetermeer en Zevenhuizen. Er zijn drie landelijke bestuursleden van de motorclub Satudarah aangehouden, laat het Openbaar Ministerie weten.

De verdachten komen uit Tilburg en Maastricht. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich schuldig heeft gemaakt aan afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel.Bij de huiszoekingen zijn 750 gram mdma, een shotgun, 10.000 euro contant geld, twee motoren, zes auto' s, 10 kostbare horloges en een grote hoeveelheid documenten en digitale gegevensdragers, zoals computers en mobiele telefoons, in beslag genomen.Aan de actie werd deelgenomen door 200 politiemensen, 9 rechters-commissarissen en 16 officieren van justitie. De politie werkt in het onderzoek samen met de FIOD. Het strafrechtelijk onderzoek naar Satudarah begon in 2016. De van oorsprong Molukse motorclub is de afgelopen jaren snel gegroeid en telt in Nederland ongeveer negenhonderd leden.