Cupido schiet raak in Den Haag, maar afzender mysterieuze hartjes blijft geheim

DEN HAAG - Welke geheime cupido plakt de mysterieuze hartjes op in Den Haag? Wij vroegen een paar weken geleden of jullie weten waar de hartjes vandaan komen? Dat Cupido raak heeft geschoten, blijkt wel uit de vele reacties die we hebben gekregen.

De hartjes zitten op fietsmanden, lantaarnpalen en raamkozijnen. Ze zijn gespot in de wijken Centrum, Zeehelden, Segbroek en Duindorp. 'Niet alleen die wijken. Bomenbuurt, Bloemenbuurt. Ze zijn overal. Ik vind het geweldig. Ik dacht eerst dat ik een geheime aanbidder had haha, maar toen zeiden mijn kids al: nee mam, die plakken ze overal. Inderdaad, spread the love', schrijft Melany.Uit de reacties blijkt dat de actie wordt gewaardeerd. 'Ik zou zeggen: blijven plakken overal. Beetje liefde kan geen kwaad', stelt Monique. Willem vult aan: Wél heel origineel. HARTelijk welkom in Den Haag!'Een aantal mensen hoopt dat de herkomst van de hartjes niet bekend wordt. 'Al jaren op mijn fiets… eerst was ik nieuwsgierig, maar mag nu het van mij een goed geheim blijven… dus hoop dat iedereen zijn mond kan houden!'Jacobine: 'Waarom wil je dat weten? Laat het gewoon. Sommige mysteries moet je zo laten.' Jacqueline is het daar mee eens: 'Die hartjes vind ik al jaren her en der in de stad. Gewoon een mysterie laten. Is veel leuker.' En Dira zegt vervolgens: 'Waarom zoeken wie dat gedaan heeft? Niet nodig! Het is een mooie boodschap!'Een antwoord op de vraag wie nou verantwoordelijk is voor de liefdevolle actie hebben wij niet gekregen. 'Jammer, ik was benieuwd naar het verhaal achter de hartjes', zegt Sonja Schiphorst tegen Omroep West. De Haagse stuurde een paar weken de vraag in via Rake Vragen.'Het is leuk dat het bij meer mensen leeft, dan alleen bij mij. Het gaat mij niet om de persoon, maar om de boodschap. Ik denk dat het liefde is.'