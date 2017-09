FC Lisse spant kort geding aan tegen KNVB vanwege nieuwe penaltyserie

LISSE - FC Lisse spant een kort geding aan tegen de KNVB vanwege het besluit van de voetbalbond om de penaltyserie tijdens de bekerwedstrijd tegen HSV Hoek opnieuw te doen. Dat bevestigt voorzitter Leon Annokkee aan Omroep West.

'Vanmorgen heeft overleg plaatsgevonden met juristen over het besluit dat het bestuur betaald voetbal heeft genomen met als uitkomst het overnemen van de strafschoppenserie. Na overleg in het bestuur, met een afvaardiging van de spelersgroep en staf zijn we gekomen tot het besluit een civiel rechterlijke procedure te starten', schrijft de club de eigen website 'Het is erg dubbel om deze stap te moeten zetten, maar het voelt als onrechtvaardig en hiermee geven wij ook blijk dat wij achter onze ploeg staan. En deze steun verdienen zij ook', vervolgt het bericht.De KNVB nam het besluit, omdat scheidsrechter Marc Nagtegaal de strafschoppenserie niet in de juiste volgorde liet nemen. De clubs namen de penalty's volgens het ABBA-systeem. Volgens dit systeem neemt eerst team A één penalty, daarna team B twee penalty's, vervolgens Team A weer twee penalty's et cetera.Dit systeem is echter nog niet toegestaan in Nederland . In ons land moeten de strafschoppen om en om worden genomen. Uiteindelijk verloor Hoek de strafschoppenserie. Tijdens de terugrit naar Zeeland tekende de ploeg protest aan.De KNVB maakte maandag bekend dat de penaltyserie woensdag 4 oktober om 21.00 uur in Lisse moet worden overgenomen. Tegen dit besluit van de voetbalbond spant FC Lisse dus een kort geding aan. Eerder liet Annokkee weten dat het besluit mogelijk financieel grote gevolgen heeft voor zijn club.'Ik wens te benadrukken dat HSV Hoek hier niet de fout heeft gemaakt, maar de KNVB. Er is begrip voor emotie, maar houd het op social media respectvol zoals dit bij FC Lisse past', zegt Annokkee in het bericht.De winnaar van het tweeluik treft in de tweede ronde Heracles Almelo.