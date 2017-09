Na optreden bij Omroep West: uitspraken Van der Tak over ambtenaren en drugs roepen vragen op

WESTLAND - Scheidend burgemeester Sjaak van der Tak van Westland vertelde maandag in een Q&A met Omroep West over de invloed van criminelen in het Westland op ondernemers, inwoners en politici. Westland Verstandig stelt dinsdag tijdens de commissievergadering vragen naar aanleiding van de uitspraken van de vertrekkend burgemeester.

Tijdens een Q&A op onze Facebookpagina beantwoordde Van der Tak vragen van kijkers. Van der Tak neemt eind deze week na dertien jaar afscheid als burgemeester.Eén van de vragen kwam van Jeroen, die vroeg hoe gevoelig het Westlandse ambtenarenapparaat is voor drugscriminaliteit en of de burgemeester daar weleens mee in aanraking was gekomen. 'Een heel enkel keertje', gaf Van der Tak toe.De zaak begon toen in een kas illegale wietteelt werd ontdekt. 'Die man had connecties met veel mensen in het Westland en hij probeerde tegen de politiek aan te schuiven', aldus Van der Tak. 'Hij probeerde mensen te beïnvloeden.'Volgens Van der Tak is de verdachte aangepakt. Een connectie met ambtenaren is nooit ontdekt. Toch is fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig er niet gerust op. Hij wil graag weten welke concrete aanwijzingen er zijn dat de uitspraken van de burgemeester juist zijn en om welke plaatselijke politici het dan gaat.