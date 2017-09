Weer arrestatie om liquidatie René en Reneetje

René en Renéetje van Doorn | Foto: Facebook

ZOETERMEER - Een man van 26 uit Amsterdam is dinsdag aangehouden voor betrokkenheid bij de dubbele liquidatie van Rene en Reneetje Van Doorn, dat meldt de politie. De vader en zoon werden op 25 april doodgeschoten in hun auto op een industrieterrein aan de Edisonstraat in Zoetermeer. Het is de derde aanhouding in deze zaak.

Geschreven door Sander Knura