Twijfel in Haagse gemeenteraad over verkoop Eneco-aandelen en wat gaan ze met die miljoenen doen?

DEN HAAG - De verkoop van de aandelen van energiebedrijf Eneco door Den Haag is geen gelopen race. Binnen het college is alleen D66 uitgesproken voorstander van verkoop. PvdA en de Haagse Stadspartij (HSP) zijn tegen en het CDA en de VVD hebben zorgen over de voorwaarden waaronder de verkoop moet plaatsvinden. Woensdag praat een raadscommissie van de gemeenteraad over de Enenco-aandelen.

Den Haag is met een belang van 16,55 procent, op Rotterdam na, de grootste aandeelhouder in Eneco. Maar het college van burgemeester en wethouders wil de aandelen in de verkoop zetten . Aanleiding is de splitsing van Eneco in een netwerkbedrijf en een commercieel productie- en leveringsbedrijf in het begin van dit jaar.Sinds de splitsing vragen de 53 gemeenten die een belang hebben in Eneco zich af of ze hun aandelen in het commerciële bedrijf wel moeten houden . Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Rotterdam besloten ook al de aandelen te willen verkopen. Den Haag wil er ook van af omdat er geen zwaarwegend publiek belang is om de aandelen te behouden. Hoeveel de aandelen gaan opbrengen is nog niet te zeggen en is afhankelijk van onder andere de energiemarkt. In elk geval kan het voor Den Haag oplopen tot tientallen miljoenen euro's.De PvdA en de HSP zijn het niet eens met het collegestandpunt. 'Wij zien geen reden om te verkopen', zegt PvdA'er Wimar Bolhuis. 'Verkoop betekent minder werkgelegenheid en minder duurzaamheid. Als je aandelen hebt, houd je invloed.'Ook de HSP ziet op dit moment niets in verkoop. De partij maakt zich vooral zorgen over het warmtenet, zoals de levering van stadsverwarming. 'Eneco is monopolist op dit gebied', zegt HSP-raadslid Joeri Oudshoorn. 'Als je de aandelen verkoopt, kun je het publieke belang niet meer beschermen.'Deze zorgen delen het CDA en de VVD. 'De VVD is vooralsnog voorstander van verkoop maar we vragen ons wel af hoe we grip houden op het warmtenet als dat met Eneco wordt verkocht?' zegt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf. 'Veel Haagse huishoudens zijn voor hun verwarming afhankelijk van het warmtenet. Wij verwachten een duidelijk antwoord van de wethouder.'Het CDA zet bovendien vraagtekens bij de haast waarmee de gemeenteraad een principebesluit moet nemen over de aandelenverkoop. Voor 31 oktober moet dit besluit genomen zijn maar pas na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar neemt de nieuwe raad een definitief besluit. 'Ik snap deze haast niet', zegt CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster. 'Het zou beter zijn als het nieuwe college en de nieuwe raad het besluit nemen. Het lijkt erop dat het college wil dat in het zicht van de verkiezingen de gemeenteraad nog snel even een besluit neemt. Dat vind ik onverstandig.'En als de gemeenteraad uiteindelijk alsnog instemt met de aandelenverkoop, dan zal er in de raad nog een robbertje gevochten worden over de besteding van de vrijkomende miljoenen. D66 wil dat het geld gaat naar het verduurzamen van Den Haag. 'Het moet in een duurzaamheidsfonds gestoken worden', vindt D66-fractievoorzitter Robert van Asten.Maar de VVD heeft andere plannen met het geld. 'Het geld moet naar structurele investeringen gaan die de stad sterker maken,' zegt De Graaf. 'Het gaat om bijvoorbeeld investeringen in het openbaar vervoer of de ondertunneling van de N44. Deze besteding van het geld is een keiharde voorwaarde voor ons.'D66'er Van Asten verbaast zich hierover. 'Het geld van de Eneco-aandelen komt niet in een snoeppot waaruit je kunt graaien. We hebben het geld hard nodig voor onze energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het moet niet besteed worden aan het aanleggen van parkeergarages.'