Nieuwe baas laat honden na paar dagen aan lot over, oude baas 'helemaal over de zeik'

DE LIER - De twee honden die waren vastgeknoopt aan een boom in De Lier, waren een paar dagen daarvoor naar een nieuw baasje gebracht. 'Mijn schoonmoeder had de hondjes en haar kat in goed vertrouwen weggebracht. Een paar dagen later lazen we dat ze aan een boom waren vastgeknoopt. We zijn flink geschrokken', zegt schoondochter Kylie van Baal.

Omdat het lichamelijk niet meer ging, besloot de schoonmoeder van Kylie een nieuwe eigenaar te zoeken voor haar kat en honden Floortje en Ody. Ze deed een oproep in een besloten Facebookgroep en een vrouw uit De Lier reageerde.Een paar dagen nadat de dieren waren opgehaald, las haar schoondochter dat de honden vast waren gebonden aan een boom. Ze stonden in de stromende regen . 'We waren helemaal over de zeik', zegt Kylie. 'Je gaat ervan uit dat het allemaal goed gaat. Mijn schoonmoeder was er heilig van overtuigd dat het een goed baasje was, maar schijnbaar niet. Het is heel vervelend.'De dierenambulance bracht de honden naar het dierenasiel 't Julialaantje. Kylie heeft de honden daar zo snel mogelijk opgehaald, bevestigt ook het dierenasiel. Van de kat is geen enkel spoor te bekennen. 'We zijn ook bij de vrouw aan de deur geweest die ze had overgenomen. Zij vertelde dat ze de dieren naar het asiel had gebracht, maar dat verhaal klopt niet, want de kat was niet in het asiel.' Waar de kat is, is een raadsel. 'Hopelijk is het beest veilig.'De honden zijn weer tijdelijk terug bij Kylie's schoonmoeder in het Gelderse Duiven. 'Er komt vanavond een een vrouw kijken naar Floortje. Voor Ody zoeken we nog een nieuw baasje.'Kylie probeerde aangifte te doen van het incident. 'Maar dat kan niet als oud-eigenaar van de hond. Ik heb meerdere malen de politie gebeld. Die vrouw zou aangepakt moeten worden.'