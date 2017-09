Vrouw gewond bij steekpartij in Zoetermeer

Foto: Regio15

ZOETERMEER - Op de Jacob Leendert van Rijweg in Zoetermeer is dinsdagmiddag een 38-jarige vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Hoe ernstig de verwondingen zijn, kon een politiewoordvoerder nog niet zeggen. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.





De steekpartij gebeurde in een bedrijf aan de Jacob Leendert van Rijweg. Het slachtoffer is een medewerkster van een van de bedrijven die daar zitten. Om welk bedrijf het gaat, kon de woordvoerder niet zeggen.De politie is op zoek naar een verdachte. De recherche weet wie deze persoon is en geeft daarom geen signalement vrij. De aanleiding van de steekpartij is niet bekend.