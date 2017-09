Nieuw kunstwerk in Leiden maakt veel reacties los: 'depressief en kleurloos'

LEIDEN - Het nieuwe kunstwerk 'Vierkant in Vierkant' in Leiden maakt veel reacties los. Na twintig jaar lukte het de initiatiefnemers om het kunstwerk van Theo van Doesburg naast het Centraal Station te laten plaatsen. Niet alle Leidenaars zijn daar blij mee. 'Het zijn een paar blokken lelijk beton.'

Het ontwerp van Theo van Doesburg komt uit 1917. Hij woonde op dat moment in Leiden en begon ook met het uitgeven van tijdschrift De Stijl. Petra Hoogeveen is een van de drie initiatiefnemers voor het kunstwerk, een acht meter hoge constructie die uit betonnen blokken bestaat. 'Wij vinden dat Leiden dit verdient, we wilden Leiden De Stijl teruggeven. En dat is nu gelukt.'Maar hoe trots de inititiatiefnemers zijn, zo afkeurend zijn soms de reacties. 'Depressief en kleurloos', 'Is het al af?', 'Het lego van mijn kinderen ziet er beter uit' zijn enkele reacties die mensen op internet geven.Maar wat de kritiek ook is, Petra trekt zich er niets van aan: 'Het is toch geweldig dat een ontwerp uit 1917, dus honderd jaar oud, zoveel losmaakt! Dat vind ik kunst.'Voor iedereen die de kleur van het beton maar niks vindt is er toch nog een klein lichtpuntje: 'Vierkant in Vierkant' is nog niet helemaal af, er komen nog bakken omheen te staan met bloemen erin. Volgens Hoogeveen is dat ook het idee geweest van Van Doesburg. 'Je zou het niet zeggen omdat van Doesburg bij De Stijl hoort en altijd heel strak werkte, maar hij was dol op bloemen!'