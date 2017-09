Spel voor kinderen in rolstoel genomineerd voor belangrijke prijs

REGIO - Een game waarmee kinderen in een rolstoel op een veilige manier leren deelnemen aan het verkeer, is genomineerd voor een belangrijke gameprijs. Het spel - genaamd 'Blokje Om' - is ontwikkeld door de Zoetermeerse gamestudio Jagacor, zorgcentrum Sophia Revalidatie in Den Haag en de Haagse Hogeschool.

'Wat zijn wij ontzettend trots op onze nominatie', vertelt Vincent Broeren van Jagaco. 'Uiteraard kijken we erg uit naar de uitreiking op 6 oktober.' Er zijn in totaal vier genomineerden in de categorie 'Best Serious Game' van de Dutch Game Awards, de vakprijzen voor de Nederlandse gamesindustrie.Een Serious Game is een spel voor bijvoorbeeld de zorg, onderwijs of logistiek. Blokje Om is een 3D-verkeerstrainingsgame. De game is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 7 tot 12 jaar die langdurig afhankelijk zijn van een rolstoel of scootmobiel.