Prins Constantijn doet oproep aan jonge bedrijven: 'Help Sint Maarten’

DEN HAAG - Jonge, nieuwe bedrijven: help Sint Maarten met de wederopbouw. Die oproep deden Prins Constantijn van Oranje én Martin Wijnen, de plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten in Den Haag. Want bij de zogenaamde startups zitten veel frisse ideeën, die hard nodig zijn na orkaan Irma. Volgens Van Oranje en Wijnen kunnen de bedrijven met hun innovaties bijdragen aan een versnelde en slimme wederopbouw van Sint Maarten.

De mannen deden hun oproep dinsdag tijdens een grote bijeenkomst voor startups, investeerders en meer gevestigde bedrijven in de Caballerofabriek, het Impact Startup Fest.Na een eerste selectie door StartupDelta worden bruikbare voorstellen en ideeën met de betrokken startups en de opdrachtgevers verder uitgewerkt. Het initiatief - Startup Solutions for Sint Maarten - wordt in overleg met de Nationale Coördinator Wederopbouw, het Rode Kruis en het Ministerie van Defensie vormgegeven.Volgens Constantijn van Oranje kunnen jonge bedrijven met hun innovatieve oplossingen bijdragen aan de grote uitdagingen die er liggen bij de wederopbouw en de kansen om zaken beter te organiseren. ‘We hebben gezien dat ook bij de noodhulp startups al een bijdrage hebben kunnen leveren, bijvoorbeeld via de zonnepanelen van SuperSola en de drones van Team 510. Wij helpen graag bij het in beeld brengen van meer van dit soort slimme oplossingen.’Belangrijk ook is dat er niet alleen naar de korte termijn wordt gekeken. Prins en leger roepen bedrijven ook op om met ideeën te komen die eraan kunnen bijdragen dat de schade beperkt blijft bij een nieuwe orkaan.Het Delftse bedrijf Bluerise reageerde direct enthousiast. Het wekt energie op uit de oceaan om zo weer elektriciteit te maken en is al actief op Curaçao en Jamaica. En wil nu ook op Sint Maarten gaan helpen, aldus topman Berend Jan Kleute.Deze week is Nederland wereldwijd het centrum voor ontmoeting tussen internationale startups, bedrijven die willen groeien, investeerders, wetenschappers en bestuurders. Deelnemers ontmoeten elkaar op verschillende plekken, verspreid over het land. StartupFest Europe brengt meer dan 1.000 Europese startups in contact met ruim 100 miljard Amerikaanse dollar aan privaat investeringskapitaal en multinationals.