‘Kooi’ over A4 is veiligheidsmaatregel van Tennet

LEIDERDORP - Het is automobilisten op de A4 en Leiderdorpers waarschijnlijk wel opgevallen: ter hoogte van de Shell bij Leiderdorp worden stellages gebouwd. Het lijkt wel een soort kooi over de snelweg, maar het zijn veiligheidsnetten die gespannen worden.

Ook dinsdag wordt er hard gewerkt langs de A4. Mannen zijn er bezig om een houten stellage te plaatsen onder de elektriciteitsmasten. Het heeft allemaal te maken met een enorm project waar netbeheerder Tennet mee bezig is.'De vraag naar elektriciteit in de Randstad wordt groter', zegt Martin Warmerdam van Tennet. 'En ook de elektriciteit die windmolens voor de kust gaan opwekken moet ergens naartoe. Daarom bouwen we nu een krachtig 380kv hoogspanningsverbinding om voorbereid te zijn op de toekomst.'De nieuwe hoogspanningsverbinding loopt van Spijkenisse tot aan Harderwijk en het zuidelijke deel is al af. Nu is Tennet dus bezig in de regio Leiden. Oude kabels bij Hoogmade verdwijnen onder de grond en de nieuwe kabels komen in nieuwe masten te hangen.'Om te voorkomen dat die zware kabels bij de werkzaamheden per ongeluk naar beneden zouden vallen, maken we deze kooi boven de A4', aldus Warmerdam. Een val van een kabel op de A4 zou immers grote gevolgen hebben voor het verkeer. De kooi over de A4 blijft in ieder geval nog staan tot het najaar van 2018.