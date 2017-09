Voorschotenaren over overleden ijscoman: 'Iedereen kende Rooie Piet'

Piet de ijscoman. (Foto: Still Omroep West)

VOORSCHOTEN - In Voorschoten was hij een begrip; ijscoman Piet de Graas of Rooie Piet. Hij overleed op 91-jarige leeftijd. In 1999 werd hij zelfs gehuldigd in Voorschoten en werd er een dorpsfeest voor hem gehouden. 'Iedereen kende hem', reageert een trouwe klant.

Piet was tot zijn 80ste in de zomer ijscoman in Voorschoten en tot ongeveer zijn 65ste in de winter kolenboer, zegt zijn dochter Maaike. Hoe hij precies in het vak is gerold, weet ze niet. 'Hij begon ooit als loopjongen voor de groenteboer', zegt ze en pakt de 2 koperen bellen die ze van hem heeft geërfd. 'Vlak voor zijn dood heeft hij deze bel nog gepoetst.'



Heel Voorschoten kent Piet de Graas, die beter bekend staat als Rooie Piet omdat hij zo'n rood hoofd had. 'Het was een boef, maar ook een leuke vent', zegt een Voorschotenaar die hem al zijn hele leven kent. Ook staat hij bekend om zijn zogenaamde holle bollen; bolletjes ijs die hol zijn doordat er over het harde schepijs werd geschraapt.



Wilma Zoetemelk organiseerde in 1999 een huldiging voor Piet. Op een boerenkar werd hij door Voorschoten gereden. Toenmalig burgemeester Cannegieter reikte Piet de gemeentelijke Roemer uit, de voorbode van de Parel van Voorschoten, voor zijn verdiensten.