Theaterthriller The Nation nu ook op YouTube te zien

DEN HAAG - De eerste drie afleveringen van The Nation, een Netflix-achtige theaterthriller van Het Nationale Theater, zijn sinds maandag op YouTube terug te zien. Het is een voorproefje op de marathonvoorstelling die op 5 november in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag in première gaat.

Tijdens de marathonvoorsteling worden alle zes afleveringen van The Nation opgevoerd. De eerste drie afleveringen waren voor de zomer al te zien in het theater en waren een enorm succes. De recensies waren unaniem lovend (vier of vijf sterren).The Nation vertelt het verhaal van de elfjarige Ismaël uit de Haagse Schilderswijk, die van de aardbodem lijkt verdwenen. Onduidelijk is welke rol de politie, zijn radicaliserende broer, zijn moeder en de pleegouders daarbij hebben gespeeld. Aangewakkerd door de media staan bevolkingsgroepen en gezinsleden lijnrecht tegenover elkaar.Het is voor het eerst in Nederland dat een groot theatergezelschap de voorstellingen nu via YouTube aanbiedt voor een groot publiek. Het Nationale Toneel wil hiermee een nieuwe publiek aanspreken.The Nation is geïnspireerd op het fenomeen bingewatchen, waarbij een hele televisieserie in één ruk wordt uitgekeken. De zes afleveringen zijn voor de marathonvoorstelling bewerkt en ingekort. De voorstelling duurt in totaal vijf uur.De marathonvoorstelling The Nation gaat van 2 november 2017 tot en met 21 januari 2018 op een landelijke toernee. Daarnaast organiseert Het Nationale Toneel ook The Nation-tours, waarbij een gids langs plekken gaat waar regisseur Eric de Vroedt zich heeft laten inspireren voor de voorstelling.