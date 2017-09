50.000 euro boete geëist na dodelijk bouwongeval in Leiden

LEIDEN - Tegen bouwbedrijf De Boom Bouw BV uit Krimpen aan den IJssel is dinsdag 50.000 euro boete geëist vanwege veiligheidsovertredingen tijdens nieuwbouwwerkzaamheden aan de beta-campus van de Leidse Universiteit. Daar viel tijdens het betonstorten een rolsteiger om. Een 48-jarige bouwvakker uit Waddinxveen viel daarbij van de steiger en kwam om het leven.

Het ongeluk vond plaats op 10 oktober 2014 op de vijfde bouwlaag van het nieuwbouwproject aan de Wassenaarseweg. Het slachtoffer overleed vier dagen na het incident aan zijn verwondingen . Hij liet een vrouw en drie kinderen achter. Een andere medewerker van De Boom Bouw brak beide enkels en is nu deels afgekeurd.De 'in elkaar geflanste' rolsteiger waarop de bouwvakkers stonden, was niet gestut met stabilisatoren en was ook niet vastgesjord aan de bekisting of iets anders. De remmen op de wielen waren bovendien los. Volgens de aanklager was de bewuste rolsteiger er die middag bij gepakt voor 'de snelheid' en 'om geld te besparen'.Directeur Jan de Boom (52) gaf namens zijn bedrijf toe dat de steiger niet aan de regels voldeed, maar dacht dat het ongeluk ook zou hebben plaatsgevonden als dat wel het geval was geweest.De advocaat van De Boom Bouw, mr. L.P. Quist, viel hem bij: 'Er is geen stabilisator die een hijskraan kan tegenhouden. De trekkracht van zo'n hijskraan is zo groot dat er zelfs een paar olifanten mee kunnen worden gehesen'. De advocaat sprak van 'tunnelvisie' doordat er alleen onderzoek naar de steiger was geweest en niet naar de hijskraan van het andere bedrijf en het functioneren van de kraanmachinist. 'Die machinist had ernstige problemen in de privésfeer', wist de raadsman. 'Hadden ze hem wel moeten laten doorwerken?'Overigens wordt De Boom Bouw BV geen schuld aan dood en zwaar lichamelijk letsel ten laste gelegd, daarvoor is het arbeidsinspectie-onderzoek te onvolledig geweest. Aan de orde zijn alleen de overtredingen van een aantal veiligheidseisen, zoals het ontbreken van steigerstabilatoren, de losse steigerwielremmen en onvoldoende veiligheidsinstructies aan het personeel.De directeur van De Boom Bouw zei het drama te betreuren. De directie is naar de crematie geweest en er zou een financiële regeling zijn getroffen met de nabestaanden. Volgens de weduwe is die regeling echter nog niet afgerond.De rechtbank doet op 3 oktober uitspraak.