Man licht zeker 85 mensen op via Marktplaats: ruim 2 jaar cel geëist

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 27 maanden cel geëist, waarvan negen voorwaardelijk, tegen een 27-jarige Hagenaar die ten minste 85 mensen zou hebben opgelicht via Marktplaats. Behalve oplichting wordt hij ook verdacht van heling en van het beledigen van agenten tijdens zijn aanhouding.

De man werd eind 2015 op heterdaad betrapt bij heling. De politie nam toen meerdere telefoons in beslag om uit te lezen. De politie kwam daardoor achter de oplichtpraktijken van de man.Hij deed net alsof hij een telefoon te koop aanbood en vroeg een koper om geld over te maken naar een rekening. Dat geld ging echter niet naar de man maar naar een andere persoon die wél een echte telefoon in de verkoop had. De oplichter haalde vervolgens de telefoon op bij de échte verkoper, die nietsvermoedend de telefoon af gaf, omdat het geld inmiddels op rekening van de verkoper stond. Hierdoor konden de slachtoffers naar hun geld en naar de smartphone fluiten.Een andere vrouw had zich bij de politie gemeld vanwege de verkoop van exclusieve paardrijdspullen die op Markplaats werden aangeboden, die volgens haar gestolen waren bij een bedrijf in België. De politie zette vervolgens een afspraak met de verkoop in scene. Zo kon de man opnieuw op heterdaad worden aangehouden op verdenking van heling. De man bleek na verder onderzoek uiteindelijk voor veel meer oplichtingen verantwoordelijk te zijn.De rechter doet over twee weken uitspraak.