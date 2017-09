West Wekker: Politiemol Amine A. voor de rechter en celstraf voor oplichting via Marktplaats

REGIO - Goedemorgen! De Haagse politiemol Amine A. verschijnt vandaag voor de rechter en een Hagenaar heeft twee jaar celstraf gekregen voor oplichting via Marktplaats. Dit en meer lees je in de West Wekker!

De Haagse politiemol Amine A. moet zich vandaag verantwoorden voor de rechter. De man wordt ervan verdacht informatie uit politiesystemen te hebben gezocht over hennepkwekerijen. Hij zou de adressen van tientallen kwekerijen hebben doorgegeven.Het Openbaar Ministerie (OM) heeft gisteren 27 maanden cel geëist - waarvan negen voorwaardelijk - tegen een 27-jarige Hagenaar die ten minste 85 mensen zou hebben opgelicht via Marktplaats. Behalve van oplichting wordt hij ook verdacht van heling en van het beledigen van agenten tijdens zijn aanhouding.De twee honden die waren vastgeknoopt aan een boom in De Lier, waren een paar dagen daarvoor naar een nieuw baasje gebracht. 'Mijn schoonmoeder had de hondjes en haar kat in goed vertrouwen weggebracht. Een paar dagen later lazen we dat ze aan een boom waren vastgeknoopt. We zijn flink geschrokken', zegt schoondochter Kylie van Baal.Er is geen sprake geweest van daadwerkelijke beïnvloeding van Westlandse gemeentepolitici door een plaatselijke drugscrimineel. Volgens burgemeester Van der Tak was er 'in heel vroegere jaren' een signaal vanuit de politie gekomen over mogelijke beïnvloeding. Na onderzoek bleek het vermoeden niet te kloppen.Het kan weer mistig zijn in de ochtend, maar daarna komt de zon er flink door. Het wordt lokaal 20 graden.In ‘Johan gaat Scheiden’ duikt presentator Johan Overdevest, in samenwerking met de Gemeente Den Haag, in de wereld van afvalverwerking en recycling. Deze week duikt Johan in de verwerking van elektrische apparaten. Want wat gebeurt er met jouw kapotte koelkast of ontplofte föhn? Vanaf 17.00 uur op TV West.