Driedaags proces tegen Amine A. van start: Haagse politiemol betrokken bij tientallen ripdeals

DEN HAAG - De Haagse rechtbank buigt zich vanaf woensdag over de zaak van Amine A. uit Moordrecht, beter bekend als de 'Haagse politiemol'. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij tientallen ripdeals.

De 28-jarige A. zou als hoofdagent van de politie informatie uit politiesystemen hebben doorverkocht aan zijn vrienden. Hij zou dat van 1 januari 2016 tot 1 juni 2016 zo'n 32 keer hebben gedaan. Zo speelde hij onder meer de locaties door van kwekerijen in Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Den Haag, Bodegraven, Rijswijk, Delft en Hazerswoude-Dorp.De vrienden gingen vervolgens langs om de kwekerijen te overvallen, voordat de politie een inval kon doen. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet de groep als criminele organisatie. Naast de locaties van de kwekerijen zou hij ook informatie over de aanwezigheid van de politie doorspelen. Tenslotte wordt A. ook verdacht van de diefstal van hennep.A. liep op 1 juni 2016 tegen de lamp en is inmiddels ontslagen als agent. Naast Amine A. werden ook een vriend - Yassine H. - en twee broers, de neven van de politiemol, aangehouden. Volgens de rechter spelen de broers een kleinere rol. Zij worden verdacht van een paar inbraken. A. kwam in april op vrije voeten, na elf maanden voorarrest. Zijn proces zal drie dagen in beslag nemen. De eerste dag worden de feiten behandeld. Op dag twee komt het OM aan het woord. Dat zal dan ook een straf eisen. Op dag drie is het de beurt aan de advocaten.